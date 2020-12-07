خالد عبدالحي: نركز في الأبحاث التي تخدم التنمية.. وبورسعيد الجديدة مشروع قومي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز البحوث المائية، الذي يعد الذراع البحثية لوزارة الموارد المائية والري، وينفذ العديد من المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم عملية التنمية، وتحقق أهداف وزارة الموارد المائية والري الاستراتيجية.

وحول هذه الزيارة، قال الدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إنه من المتوقع أن يحقق المركز ترتيبا متقدما هذا العام بين المراكز العالمية، بعد أن تخطى آلاف المراكز البحثية العالمية خلال العامين الماضيين.

وأكد، في حواره لـ"الوطن" أنه يركز في الوقت الحالي على تنفيذ الأبحاث التطبيقية التي تخدم خطط التنمية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، كاشفا عن عدد من التجارب البحثية الناجحة التي قوم بها المركز، ومن بينها معالجة مياه الصرف الصحي هوائيا وبتكلفة بسيطة، كما نجح المركز في تنفيذ دراسات للاستزراع السمكي في الصحراء، وكذلك معالجة مياه البحر بتكلفة بسيطة للغاية، وإلى نص الحوار..

• أين يوجد المركز الآن بين المراكز العالمية البحثية؟

أحرز المركز تقدمًا كبيرًا في الترتيب العام بين المراكز البحثية العالمية بلغ ألف نقطة، طبقا لآخر تقييم تم نشره في أكتوبر الماضي على الموقع الإلكتروني لتصنيف مواقع مراكز البحوث العالمية "Ranking Web of Research Centers"، كما تقدم المركز منذ أبريل 2018 حتى العام الماضي أكثر من 2500 مركز في الترتيب بين المراكز البحثية العالمية، وعلى المستوى المحلي تقدم المركز على ستة مراكز بحثية مصرية وكذلك قفز إلى المركز 39 إقليميًا على المستوى العربي للفترة نفسها، ومن المتوقع أن يتخطى المركز هذا العام مراكز عالمية عديدة، إلا أن التصنيف لم يظهر حتى الآن.

• وما السبب في كل هذه الطفرة؟

يعود السبب إلى التركيز على إعداد أبحاث تطبيقية تخدم خطط التنمية وتلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع خطط الوزارة الاستراتيجية، وكذلك نشر الأبحاث في دوريات عالمية والتي بلغ العام الماضي 111 بحثا ومناقشة 13 ماجستير و11 دكتوراة.

• ما هي أهم الأبحاث التي أعدها المركز القومي للبحوث المائية؟

قمنا بتنفيذ أبحاث تهدف إلى توفير مياه الري في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر وغيرها من الأبحاث التي تتماشى مع خطط الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث يمتلك معهد بحوث إدارة الموارد المائية 13 محطة بحثية منتشرة في انحاء الجمهورية تقوم بعمل تجارب علي الري الحديث.

• هل للمركز دراسات بحثية للحد من هدر المياه في الأغراض السكانية؟

بالفعل نعمل على ذلك ولتقليل التكاليف نتجه للقرى، وهناك أبحاث كتيره نُفذت، وهي تجربة مهمه جدا، وبعد انتهاء البحث سوف نعرض التجربة على وزارة الإسكان لأن المحطات الكبيرة الضخمة مُكلفة، والهدف منع وصول المياه الملوثة إلى الترع حيث لا تحتاج تلك المحطات إلى موقع كبير أو إمكانيات ضخمة.

• وما هي طبيعة التجربة البحثية؟

تقوم التجربة على معالجة مياه الصرف الصحي هوائيا، بتكلفة محدودة للغاية، واتضح بعد التجربة أن المواد العضوية في المياه المعالجة انخفضت بنسبة 80%، وكذلك الأمونيا، حيث يمكن استخدام المياه في الزراعة، وسوف تعرض التجربة على وزارة الإسكان لتنفيذها في القرى، وفي مصرف بحر البقر تم تنفيذ تجربة بيولوجية لتنقية مياه الصرف باستخدام اغصان الشجر والبوص، وتم أخذ تحاليل من المياه واتضح أنها جيدة جدًا، حيث تتم المعالجة البيولوجية.

• وما هي الأبحاث التي تنفذ في مجال توفير المياه؟

نفذ معهد بحوث الموارد المائية تجارب بحثية للري تحت السطحي للتربة، وظهرت نتائج جيدة في توفير المياه والأسمدة والمبيدات، وتنفذ التجربة حاليا في مناطق عديدة، كما ننفذ حاليا تجربة لتحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة للغاية وباستخدام أدوات أطول عمرا من المستخدمة حاليا.

• هل يساهم المركز في صيانة القنوات المائية من ترع ومصارف؟

بالفعل يتم تنفيذ مشروع بحثي للتخلص من الحشائش في المصارف بيولوجيا، وليس ميكانيكيا باستخدام أسماك المبروك، حيث يقوم بالتجربة معهد صيانة القنوات المائية ومؤخرا تم إنشاء مفرخ سمكي لإنتاج أسماك المبروك، وبالتنسيق مع وزارة الري يتم إطلاق الزريعة في المصارف، وبالتالي يتم التخلص منها كبديل لاستخدام المبيدات أو التخلص الميكانيكي.

• ما دور المركز في تقديم الدعم البحثي لحماية الشاطئ المصرية من الغرق؟

وفقا للدراسات تتعرض الشواطئ المصرية لنوات خطرة تؤدي إلى تآكلها، ومن ثم غرق مناطق منخفضة في المناطق الساحلية للدلتا، لذلك فمعهد بحوث التغيرات المناخية يقوم بإعداد دراسة لشواطئ البحر الأحمر بالكامل، للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية بعد 100 سنة، كما يقوم بدراسة مخرات السيول وكذلك ارتفاع سطح البحر الأحمر بعد 100 سنة كاملة.

• وماذا عن البحر المتوسط وهل بالفعل يوجد ارتفاع لمنسوب البحر وغرق للدلتا؟

بالفعل يوجد ارتفاع لسطح البحر وتهديد للدلتا، وتوجد دراسة نعمل عليها، ويوجد دراسة يقوم بتنفيذها معهد الهيدروليكا والشواطئ لدراسة تأثير الأمواج على مدينة بورسعيد الجديدة، التي تعد مشروعا قوميا تنفذه الدولة، وذلك بعمل نماذج طبيعية ضخمة ويتم فيها وضع حواجز الأمواج الغاطسة، وهو مشروع قومي، لتوسعة مدينة بورسعيد.

• كيف يتم توسعة مدينة بورسعيد؟

تنفذ الحكومة مشروعا ضخما بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة بردم 800 متر في البحر بطول 2 كيلو متر، وفيها يتم تنفيذ المدينة الجديدة، وهي مدينة عالمية ضخمة، ويقوم المركز بتنفيذ دراسة لحماية المدينة من الأمواج من خلال نموذج طبيعي يحاكي تنفيذ المشروع، وهو عمل ضخم للغاية يشبه قناطر أسيوط الجديدة وقت إنشائها.