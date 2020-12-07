حبس المتهمة بقتل زوجها في مشاجرة بالخانكة: "رفض يصرف عليا"

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس ربة منزل، اليوم، بتهمة قتل زوجها بالجبل الاصفر في الخانكة، خلال مشاجرة بينهما لرفضه الإنفاق عليها بحجة أنها زوجته الثانية.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق وقالت أنها تعرفت علي المجني عليه من خلال عملها بأحد المصانع حيث أنها لديها طفلين من زوج أخر واتفقا على الزواج وأن يوفر لها مسكنا بعيدا عن زوجتة الأولى وأولاده.

وأضافت أن القتيل طلب منها ترك العمل مؤكدا لها أنه سيتولي الإنفاق عليها هي وأبنائها وبالفعل في بداية الزواج كان حسن المعاملة معها هي وأبنائها ولكن مؤخرا زادات المشاكل بينهما بسب عدم الإنفاق ورغبتة في عدم عودتها للعمل مرة أخرى، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت المتهمة علي إثرها بطعنه طعنة واحده في الصدر بسكين المطبخ فسقط غارقا في دمائه.

كان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "س.ع" 70 عامًا مقيم بدائرة مركز الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وتحرر عن ذلك المحضررقم 88103 إداري 2020 إدارى مركز شرطة الخانكة.

وانتقل المقدم أحمد سامى عفيفي ، رئيس مباحث مركز الخانكة، والعقيد محمد عبد السلام، مأمور المركز، لموقع البلاغ وتبين من التحريات قيام"أ.م" زوجة المجني عليه، بإرتكاب الواقعة، إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنه بسكين طعنة نافذة في الصدر، أودت بحياته.

جرى القبض علي المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق برئاسة أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، وإشراف المستشار على حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليويبة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.