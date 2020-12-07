انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية.. والحي: المالك لم ينفذ قرار الترميم

تعرض عقار قديم مكون من 6 طوابق بشارع مسجد العطارين وسط الإسكندرية، لانهيار جزئي، اليوم، دون حدوث إصابات، فيما أخلت قوات الشرطة أسرة من الطابق الأول، حفاظا على حياتهم.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 38 شارع مسجد العطارين، وانتقل مسئولوا الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار أجزاء من واجهة العقار، دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

و قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له عدة قرارات تنفيذ، آخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ إلا أن المالك لم ينفذ، وأشار يوسف، إلى أنه جرى تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ قرارات الترميم عام 2017، مع توصية بترميم العقار شاملا الحوائط والسلم والصرف تحت إشراف هندسي متخصص.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن قوات الشرطة أخلت أسرة مقيمة بالطابق الأول بالعقار، لافتا إلى عدم وجود أية إصابات جراء الانهيار ووضع حواجز حديدية لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.