الرئيس الفرنسي: علينا التعاون لمواجهة آفة الإرهاب التي تضرب الجميع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنَّه "في ما يتعلق بمسألة الإرهاب الذي ضربنا خلال السنوات الأخيرة، فمواجهة الإرهاب تأتي في صلب العلاقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وعلينا أن نتابع هذا التعاون لمواجهة هذه الآفة التي تضرب الجميع، ويكون التعاون تقنياً وعسكرياً، وهو تعاون مثالي في الوقت الحالي".

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، "ما زلنا مُصرون على تعميق هذا التعاون"، متابعًا أنَّه تمّ التطرق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون في المجال الدفاعي"، مواصلًا: "هنا نُثمن كثيرًا التمسك المصري بهذا التعاون".

ونوّه بأنّّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا تتطرق إلى المسائل الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ فرنسا جزء من النشاط الاقتصادي والمشاريع في مصر، مضيفًا "أحرص بشكل كبير على أن تكون هذه العلاقة بأفضل حال بما يخدم مصلحة البلدين"، مبينًا أنَّه سيتمّ التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال اليوم وغداً.