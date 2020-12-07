برلماني: السيسي بعث رسالة حاسمة من باريس للمجتمع الدولي

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ومناقشته لعدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، والأزمات في بعض من دول المنطقة، بعث برسالة عاجلة وحاسمة للمجتمع الدولي، لحل وتسوية هذه الأزمات.

وقال "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إن رسالة الرئيس السيسي، كانت واضحة عندما أكد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات، إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي، لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول، من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي، وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة، مطالبا من المجتمع الدولى، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الإسراع في التدخل، تنفيذا لرسالة الرئيس السيسي، حتى يعود الاستقرار داخل هذه الدول، ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، أن تدخل المجتمع الدولي في مثل هذه الملفات، لم يحقق النجاح، إلا من خلال البدء الفوري فى تقديم الأنظمة والدول التي ترعى وتمول وتسلح وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الجماعات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، كانت هى السبب الأول والرئيسي فى الدمار والخراب، الذي وقع داخل عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.