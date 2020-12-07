وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات النواب

أدلت منذ قليل، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

وأكّدت السعيد أنَّ المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، فله أن يشارك بحرية واختيار المرشح الذي يعبر عنه في مجلس النواب، مشيرة إلى أنَّه بذلك تكتمل مؤسسات الدولة النيابية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، التي تساعد السلطة التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قراراتها.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنَّ الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر.

وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين وكذلك المشرفين علي الانتخابات، كما أثنت على الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل اللجان الانتخابية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.