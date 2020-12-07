مقتل 3 في اشتباكات بين أفراد القوات الإثيوبية بالصومال

ذكرت وسائل إعلام صومالية، اليوم، أن اشتباكات اندلعت بين عناصر للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في محافظة هيران وسط البلاد، على خلفية الحرب الدائرة بإقليم تيجراي، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقالت المصادر إن الاقتتال بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية تيجراي النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.

ويعود سبب الصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال إلى العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم تيجراي شمال البلاد قبل نحو شهر.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمنية ودبلوماسية، أن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال قاموا بنزع سلاح زملاء لهم من عرق تيجراي يتراوح عددهم بين 200 و300 في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية، أمس، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، موضحة أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان في الإقليم، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وسيطرت القوات الاتحادية على ميكيلي عاصمة تيجراي خلال ساعات السبت الماضي. وفر قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى التلال، قائلين إنهم يقاومون ويأسرون جنودًا.

يشار إلى أن الجيش الاتحادي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اكتسبا خبرة عسكرية من الإطاحة بمنجستو هايلي ماريام عام 1991 والقتال في إريتريا المجاورة من عام 1998 إلى عام 2000.

ووقعت الحكومة الإثيوبية مع الأمم المتحدة اتفاقا لتقديم المساعدة والعون للمتضررين من الحرب المستعرة، من خلال العمل الوثيق مع الشركاء والمنظمات الإنسانية.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه تقارير دولية ارتكاب جرائم حرب خلال الأيام الماضية وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.