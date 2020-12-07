الإدارية العليا ترفض طعن شركة "سجائر "لإلغاء العلامة التجارية لأخرى

قضت المحكمة الإدارية العليا ، برفض طعن إحدى شركات الأدخنة والسجائر، لإلغاء قرار الموافقة على طلب شركة أخرى تسجيل علامة تجارية لها في مجال الأدخنة والسجائر، وادعت الشركة الطاعنة أن العلامة الجديدة تشبه علامتها المميزة والمعروفة في السوق، ولكن المحكمة رأت عدم وجود أي تشابه، لتقضي برفض طعنها وتحميلها المصروفات القضائية.

وثبت أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التى تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادي بشكل مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34).

وبمقارنة العلامتين سالفتي البيان تبين عدم وجود أى تشابه بينهما، ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما في الخط ولغاته والتشكيل وتفصيلاته وفي النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذي يحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوى الشأن، هو التشابه الذى من شأنه إحداث لبس أو خداع لدى جمهور المتعاملين فى السلعة أو المستهلكين للأدخنة والسجائر، سواء أكان هذا التشابه في الشكل العام أو الرنين الصوتي للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكوّنة للعلامة دون الوقوف عند أحد تلك العناصر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول عدد من الطعون، لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا.

والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضي وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات والمعاهد العليا، وفقًا لتنسيق العام الماضي وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصاريف القضائية.