القليوبية تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية اليوم الإثنين 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بـ 4 مدن ومراكز هي القناطر الخيرية وبنها وطوخ وكفر شكر ، بينما سجلت 7 مدن مراكز أخرى صفر إصابة، وهى الخانكة والعبور، وغرب وشرق شبرا الخيمة ، وشبين القناطر وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الإثنين عند 10159 حالة.

واحتل مركز ومدينة بنها لليوم الثاني على التوالي، أعلى معدلات الإصابة، بينما سجل مركز ومدينة طوخ أقل معدل في الإصابة على مستوى القليوبية.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 775 حالة إصابة، والعبور 181 حالة، والقناطر الخيرية 645 حالة، وبنها 2900 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1229 حالة، وشبين القناطر 747 حالة، وطوخ 1169 حالة، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 560 حالة إصابة.

وفي وقت سابق عقد الدكتور وليد عبد المقصود مدير المعامل المركزية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا بفريق المعامل، تحت توجيهات وتوصيات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك استكمالا لاستعدادات مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل الاجتماع حضور مديري المعامل بالمستشفيات، وذلك للتأكد من توفير جميع التحاليل الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد مديرو المعامل المركزية ضرورة عمل جميع التحاليل المطلوبة لمريض الكورونا، وهى "CBC. CRP. Ferritin. D. dimer"، للكشف المبكر لحالات اشتباه "Covid 19"، ومتابعة الحالات المؤكدة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعلن أنه جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي عزل قها لمرضى فيروس كورونا لترتفع من 15 سريرا إلى 40 سريرا، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا المستجد، ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابى الموجة الأولى من الفيروس، مشيرا إلى أن جميع الأسرة تم تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها والمستشفيات التعليمية حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.

وأضاف "الطباخ"، في تصريحات صحفية أنه تم تزويد المحافظة بجهاز PCR عالى الكفاءة بالمعامل المركزية، استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس وبهذا يزيد عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 أجهزة متواجدة بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا، مزودة بمسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.

وأوضح "الطباخ"، أنه جري تنشيط غرفة الطوارئ المركزية بالقليوبية، للعمل على مدار 24 ساعة وتزويدها بأطباء رعاية عاجلة وصدر لتلقي التقارير الطبية ولتسكين جميع الحالات المصابة بالأقسام الداخلية وأقسام والرعاية إذا لزم الأمر، بالمستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال مصابى كورونا حيث كثفت فرق مكافحة العدوى من مرورها على جميع مستشفيات الصدر والحميات والحجر الصحي لإعادة تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع مصابى فيروس كورونا علاوة على تتبع الأفراد المخالطين للمصابين والمعزولين بمنازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم من الكورونا.