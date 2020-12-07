"موّل رابعة والنهضة".. تفاصيل جديدة عن "بيزنس مان الجماعة" صفوان ثابت

منذ إلقاء القبض عليه بتهمة دعم الإرهاب، ظهرت علامات استفهام كثيرة حول علاقة رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، بجماعة الإخوان الإرهابية، ودوره في تمويل أنشطة الجماعة.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن صفوان ثابت لعب دوراً خلال فترة حكم الإخوان، التي امتدت لمدة عام، بين 2012 إلى 2013، في تمويل أنشطة الجماعة، سواء الاجتماعية أو السياسية، إضافة إلى دعم اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضحت المصادر أن صفوان ثابت كان أحد القيادات المسئولة عن إدارة أموال الإخوان خلال السنوات السابقة، وبدأ دوره في وجود خيرت الشاطر نائب المرشد المسجون حالياً، وحيث شارك "صفوان" تحت قيادة الشاطر في عدد من الجميعات والأنشطة الخاصة بالجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان، اتخذت قرارها في أغسطس 2015، بالتحفظ على ممتلكات صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية، بعد عمليات تحري وبحث دقيقة استمرت لعدة أشهر، وأكدت أن صفوان ثابت يلعب دور "بيزنس مان الجماعة"، بالتنسيق مع أطراف إخوانية أخرى في مجال التجارة.

وكان المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق، الرئيس السابق للجنة حصر أموال الإخوان، والذي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت مالك شركة جهينة، في 2015، قال إن "ثابت" كان يمول أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، ويقدم الدعم المالي للجناح المسلح للجماعة، والتحريات أثبتت دوره.

وأضاف المستشار عزت خميس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إلقاء القبض على صفوان ثابت يؤكد صحة موقف اللجنة في 2015، متابعا: "الحمدلله، هذا القرار يؤكد صحة موقفنا رغم أن كثيرين شككوا فينا وقتها، وكان هناك جدلا كبيرا حول حقيقة صفوان ثابت، لكن مرت الأيام واتضح الحق للجميع وألقى القبض عليه".وكانت جهات التحقيق، قررت يوم السبت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القانون.