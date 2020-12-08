بعد خصومة استمرت 5 سنوات بسبب الثأر.. آل جودة بالأقصر يتقبلون العزاء

بعد أكثر من 5 سنوات، أعلن خالد مدني عمدة قرية العديسات قبلى بمركز الطود بجنوب الأقصر، فتح ديوان آل جودة لتلقي العزاء فى فقيدهم، بعد انتهاء الثأر بالتصالح مع عائلة القاتل، وتقديم الكفن فى طقوس ومراسم حضرها نحو 3 آلاف شخص تقدمهم القيادات الأمنية ونواب المحافظة.

وطالب مدنى ، الحضور بالذهاب إلى ديوان آل جودة وأداء واجب العزاء فى محمود جودة الذى توفى خلال مشادة بينه وبين عدد من أبناء آل الطاهر قبل عدة سنوات.

وقال عمدة العديسات قبلى ، أن من العادات والتقاليد المعروفة فى الصعيد ، هى فتح الديوان وتلقي العزاء بانتهاء الخصومة بتقديم الكفن أو ما يسمى القودة فى الصعيد وهى طقوس متعارف عليها منذ قرون طويلة.

ومع فتح الديوان مساء اليوم استقبل آل جوده المئات من أبناء المحافظة لأداء واجب العزاء.

وكانت لجنة المصالحات التى ضمت شيوخ وأبناء الساحات الرضوانية والجيلانية وآل سلطان وعلى إسماعيل نجحت فى الوصول إلى بنود الصلح بعد سنوات من التفاوض، حيث عقد الصلح اليوم فى مراسم استمرت ساعتين.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم عن العفو والتسامح قبل أن يدخل شباب عائلة القاتل يحملون كفنا ويسلمونه لعائلة القتيل وهو ما يرمز إلى إنهاء الخصومة بين العائلتين حيث تسلم أحد أفراد عائلة القتيل الكفن وترديد قسم المصالحة " عفونا عنكم لوجه الله ورسوله " ووسط هتافات من المئات الله اكبر ولله الحمد.