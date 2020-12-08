طقس اليوم: شديد البرودة وأمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

أما الرياح معتدلة، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 09

بورسعيد 23 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 13

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 25 05

نويبع 26 16

طابا 24 14

كاترين 19 05

الطور 26 13

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 27 15

مرسى علم 27 14

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 09

سوهاج 28 10

قنا 28 11

الأقصر 30 11

أسوان 31 11

إدفو 31 10

أبوسمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 30 18

أبورماد 29 17

حلايب 27 19

رأس حدربة 27 19