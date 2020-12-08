مقتل شاب وإصابة آخر في خناقة بـ"الشوم" بين عائلتين بالغربية

بدأت النيابة العامة بالمحلة بمديرية أمن الغربية، التحقيق في واقعة مقتل شاب والشروع في قتل آخر إثر نشوب معركة بالشوم والأسلحة البيضاء.

وبينت التحريات الأولية أنَّ مشادة كلامية نشبت بين عائليتن بسبب خلافات عائلية سابق تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء، وأنَّ طرفي المشاجرة استعان كلا منهم بأقاربهم وذاويهم ، وانتهت بمقتل الضحية واصابة أخر ، القي القبض على 6 أشخاص من طرفي المعركة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أنَّ الأهالي بسبب المشاجرة حولوا عزبة "الشويقي" لساحة حرب مما أثار الخوف والرعب بين الأهالي، وأن أجهزة الأمن نشرت قواتها وتمكّنت من السيطرة على أطراف المشاجرة، وفرضت كردونًا أمنيًا بالمنطقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمّ ضبط الأسلحة المستخدمة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بعزبة "شويقي سعد"، أسفرت عن مقتل شخص والشروع في قتل آخر.

كلف مديري الأمن فريق من ضباط المباحث الجنائية بتشكيل فريق وسرعة الانتقال بقيادة رئيس مباحث المركز، الذي انتقل إلى مكان البلاغ، وتمّ العثور على جثة "حازم. ع. ال" (30 سنة) بعد إصابته بجرح نافذ في البطن، وإصابة "مسعود" (24 سنة)، وألقى رجال المباحث القبض على 6 أشخاص من الطرفين، وتبين من التحريات أنَّ مشاجرة نشبت بين عائليتن بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.