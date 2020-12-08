علقة ساخنة للص دراجات نارية بمركز طوخ

لقن أهالي قرية "أجهور الكبرى" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، لص دراجات نارية علقة ساخنة، بعد ضبطه أثناء سرقة إحدى الدراجات النارية فجر اليوم، وقال شهود عيان إن الأهالي أوثقوه بالحبال في "عمود إنارة" وابلغو قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه، وتحرر محضرا بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية "أجهور الكبرى" التابعة لدائرة المركز، بتمكنهم من القبض على لص دراجات نارية بالقرية أثناء سرقته دراجة نارية فجراً.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتمكن من تخليص المتهم من أيدي الأهالي وألقى القبض عليه، وتبين من التحريات أن المتهم انتهز فرصة خلو الشارع من المارة قبيل الفجر، وشرع في سرقة دراجة نارية بجوار "سوبر ماركت" إلا أن أحد أهالي القرية، يدعى "عماد الأصبح" سمع صوته أثناء سحبه الدراجة النارية، وتمكن من الإمساك به وصاح بأعلى صوته، فخرج الأهالي وأمسكو به وأوثقوه في عمود إنارة، بعد أن لقنوه علقة ساخنة وأبلغوا الشرطة

وبالكشف الأمني على المتهم تبين أنه ارتكب العديد من وقائع سرقة الدراجات النارية من قرى مركز طوخ عن طريق قص الضفيرة الكهربائية وتشغيلها يدويا بعد مغافلة أصحابها.