غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي غرب سوهاج

نفذت رئاسة حي غرب سوهاج، حملة، مساء أمس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، استهدفت مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتمكنت الحملة من ضبط 3 مراكز وتشميعها بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب، في بيان أصدرته، إن الحملة تمت بتكليف من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لتشديد المتابعة علي مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها، بمشاركة أيمن تمام عبد الرحيم، مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن تشميع ٣ مراكز دروس خصوصية بنطاق دائرة الحي، مؤكدة استمرار الحملات بشكل يومي وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات.

وأفادت "رئيس الحي" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوية، بتحرير المحاضر اللازمة، بمعرفة الحي، كما اتخذت مديرية التربية والتعليم إجراءاتها حيال الواقعة.

وأشارت "سلام" إلى أن المتابعة لمراكز الدروس الخصوصية تتم بشكل يومي خاصة مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدة أن المحافظ أصدر تعليمات مشددة بضرورة المتابعة الجيدة لتلك المراكز وإغلاقها بشكل فوري، وشدّد على استمرار أعمال النظافة والتعقيم بمختلف المصالح الحكومية.

وأوضحت أن حي غرب سوهاج، يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا، من خلال متابعة المدارس بنطاق الحي والتأكد من تعقيم الفصول ودورات المياه، كما يتم تعقيم محيط المدراس بشكل منتظم، مؤكدة أن المدارس الواقعة بنطاق الحي لم تسجل أية إصابات بفيروس كورونا، وأن الإجراءات المشددة ستستمر خلال الفترة المقبلة، خلال أيام العمل الرسمية، وأيام الاجازات، لافتة إلى أن أعمال النظافة في الحي مستمرة علي مدار الساعة.