لجان الاقتراع بالسويس تفتح أبوابها للتصويت أمام الناخبين

فتحت اللجان الفرعية بمحافظة السويس، باب التصويت في موعدها الساعة التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتي تضم 13 محافظة.

وتشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في السويس والتي تشمل دائرة واحدة تضم 5 أحياء هم: "السويس – الأربعين – فيصل – عتاقة – الجناين"، منافسة بين 4 مرشحين علي مقعدين فردي.

وشهدت دائرة السويس تعديلا في عدد المقرات الانتخابية، ولجان الاقتراع، إذ جرى خفض عدد المقرات إلى 54 مقر انتخابي موزعة على الأحياء الخمس، بينما زاد عدد اللجان من 96 إلى 140 لجنة، بنسبة 40% بهدف الحد من الزحام وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقليل زمن الانتظار أمام اللجان بينما تبلغ الكتلة التصويتية للسويس 465843 ناخبا.

وشهدت اللجان الانتخابية بالسويس تزينها بعلم مصر، مع اتخاذ حرم أمني لمنع وقوف السيارات أمام اللجان إلا على مسافة كافية، وتوفير المظلات لاتقاء المواطنين أشعة الشمس، مع وضع مقاعد لانتظار الناخبين، وكراسي متحركة لنقل كبار السن.