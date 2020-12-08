إعلان تفاصيل رد 13.4 مليون جنيه مستحقات مصريين بالخارج بعد قليل

تكشف وزارة القوى العاملة، بعد قليل، تفاصيل استرداد 13.4 مليون جنيه مستحقات 373 عاملا بالأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الحصول على 11.5 مليون مستحقات لـ371 عاملا مصريا غادروا الأردن

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن جهود الوزارة نجحت في تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن.

وأضاف أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، كان قد أصدر تكليفاته للممثل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات العمال المصريين الذين غادروا الأردن، وضرورة الإسراع بتحويلها، وهم ما تم على الفور، حيث نجحت الوزارة في الحصول على كل المستحقات المالية للعمال.

وفي سياق آخر أشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة إلى أن وزير القوى العاملة كان قد أصدر تكليفاته للممثل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة مستحقات عامل مصر توفى بالإمارات، حيث نجحت الوزارة في الحصول على مبلغ ماقيمته 1.5 مليون جنيه وسيتم تسليمها لورثة العامل المصري المتوفى.

كما نجحت جهود الوزارة في الحصول على مستحقات مالية متأخرة، ما قيمتها 1.3 مليون جنيه لعامل مصري بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التكليفات التي وجهها وزير القوى العاملة للممثل العمالي المصري المسؤول بالسعودية.

جدير بالذكر أن محمد سعفان كان قد أكد على اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة على أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفا: "العامل في الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على حقوقهم".

وكان الوزير قد التقى وفد الاتحاد العام للمصريين بالخارج بمكتبه بديوان عام الوزارة، في سبتمبر الماضي، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين في الدول العربية والأوروبية، بحضور المهندس إسماعيل أحمد إبراهيم رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية، والدكتورة سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام.