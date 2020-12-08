96 مشاركا يتنافسون على لقب الطالب المثالي بجامعة سوهاج

انطلقت فعاليات مسابقة الطالب المثالي بكليات جامعة سوهاج، التي تنظمها إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وتستمر في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على تنظيم تلك المسابقات التي تهدف إلى إكتشاف الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكياََ ودراسياََ والمشاركين فى الأنشطة الطلابية، والتى تساهم بشكل إيجابى فى بث روح المنافسة والاجتهاد بين الطلاب.

وأكد الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعية تساهم في تشكيل شخصياتهم وتضعهم على الطريق الصحيح لبناء جيل قوى من الشباب المجتهد القادر على تقديم خبراته وتحقيق المثالية من أجل بناء وتعمير وطنه، لافتاً إلى أن الطلاب الفائزين بالمسابقة سوف يمثلون الجامعة فى اللقاءات القمية، وأهمها مسابقة "إبداع ٩" ٠

وقالت أسماء عمر، مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، أن المسابقة يشارك فيها ٩٦ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويتم التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، المقابلة الشخصية والتى تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريرى عن المعلومات العامة واللغة، مضيفة أن التقييم يشمل أيضاً كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية والتى يكون جزء منها باللغة الإنجليزية.

كما يشترط أن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية مثل أنشطة رعاية الشباب، دورات الحاسب الآلى والتنمية البشرية، إضافة إلى المشاركة بالأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعى والتوعية الصحية .

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم كلاً من الدكتور بهاء الدين مزيد العميد السابق بكلية الألسن، الدكتور محروس محمود العميد السابق لكلية التربية الرياضية، الدكتوة شادية أحمد مصطفى بكلية الآداب .