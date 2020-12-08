وفد "الوكالة الإيطالية للتعاون" في جولة بمدينة الجلود بالروبيكي

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي، وفداً من الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية، للوقوف على آخر تطورات العمل بالمدينة واستعراض إمكانيات الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوكالة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمشروعات دباغة وتصنيع الجلود بالروبيكي.

جاء ذلك في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية تعزيز التعاون مع كل الجهات والمؤسسات الدولية للارتقاء بجودة المنتجات الجلدية المصرية وبصفة خاصة المنتجات تامة الصنع.

وقال المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، إنَّ الوفد الإيطالي ضم كل من مارتينو ميلي مدير الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية باولو ألمنتاري المستشار التجاري بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، وأشرف أرميا ممثل السفارة الإيطالية، بينما ضم الجانب المصري اللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون المالية والإدارية والمشرف على المراكز التكنولوجية والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والدكتورة عبير السعدي مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار مراحل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بدءً من العمل بمنطقة مجرى العيون ووصولاً إلى الوضع الحالي في المدينة.

وطالب "محرز"، الوفد الإيطالي بتقديم الدعم لعدد من المشروعات بالمدينة تشمل إنشاء مركز تكنولوجي مجهز للمنتجات النهائية تامة الصنع ومركز للتصميم والموضة ومركز للتدريب للمرحلة الثالثة بالمدينة تمهيداً لانشاء وتشغيل الـ100 مصنع للمنتجات النهائية، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية والمتابعة المستمرة لوزيرة التجارة في هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجانبين فيما يتعلق برفع قدرات محطات الصرف والمعالجة وتطوير منطقة الـ100 مصنع.

منحة إيطالية بـ3 ملايين يورو لتطوير مشروعات إنتاجية في مصر بمجالات الجلود والرخام والأثاث

فيما أوضح مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أنَّه جار العمل حالياً على مشروع منحة بقيمة 3 ملايين يورو لتطوير عدد من المشروعات الإنتاجية في مصر في مجالات الجلود والرخام والأثاث تشمل مليون يورو لمدينة الروبيكي لدعم مشروع الـ100 مصنع لصناعات المنتجات النهائية للجلود، ومليون يورو لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، ومليون يورو لصناعة الاثاث بمدينة دمياط.

وأشار إلى أنَّه يجرى حالياً إعداد بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية والمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية.

كما ناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا لتطوير مدينة الأثاث بدمياط، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تجهيز مركز تكنولوجيا الأثاث ومركز التصميم والتدريب.

وأجرى الوفد الإيطالي بجولة ميدانية تفقدية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي حيث تم تفقد 3 مدابغ وزيارة المركز التكنولوجي والمدبغة النوذجية ومحطات الصرف والمعالجة.

جدير بالذكر، أنَّ إيطاليا سبق أن قدمت دعماً لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي لإنشاء مشروعات البنية التحتية والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود وتطوير خدمات الدعم الفني، وتوفير المعدات والمعامل الكيميائية والفيزيائية للحصول على شهادات الجودة وتقديم خدمات متميزة للصناع.