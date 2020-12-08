ضبط 181قطعة سلاح نارى 288 قضية مخدرات وتنفيذ 79797 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 181 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 156 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(35) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(12) بندقية خرطوش.

(17) طبنجة.

(116) فرد محلى.

(378) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(232) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (79797) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6820) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(337) حكم جناية.

(23566) حكم حبس جزئى.

(4663) حكم حبس مستأنف.

(39681) حكم غرامة.

(11550) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (4) تشكيلات عصابية،ضمت (13) متهم إرتكبوا (21) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (288) قضية مخدرات بحوزة (299) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (140٫390 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (17٫234 كيلو جرام).

Û كمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2٫103 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (292جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫135 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫147 كيلو جرام).

عدد (3919) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (297) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (4) دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24946) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.