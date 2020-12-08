عاجل.. الحكومة: 9 آلاف سرير إضافي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مواجهة فيروس كورونا حتى أمس، كما تناولت مستجدات الموقف العالمي للوباء، وأعداد الإصابات في المنطقة.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنَّه تمّ تطوير البنية التحتية لـ 44 من مستشفيات الحميات والصدر، وتوريد 100 خزان أكسجين، وتطوير شبكات الغاز.

وأضافت وزيرة الصحة، أنَّه تمّ زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بمعدل 7500 سرير، و1500 سرير رعاية مركزة، و325 جهاز تنفس صناعي، وإضافة 17 جهاز أشعة مقطعية.

وأشارت "زايد"، إلى اتخاذ الوزارة إجراءات لزيادة وتوفير الأكسجين الطبي بالمستشفيات.