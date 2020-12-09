15 صورة بمكتبة الإسكندرية ترصد فن البقاء في المنزل لمواجهة كورونا

"فن البقاء في المنزل" عنوان معرض فني افتتحته إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم، وسط إبداعات الأجيال والشباب حول الفن والبقاء في المنزل بسبب أزمة فيروس كورونا.

تأتي إقامة المعرض ضمن جهود مكافحة جائحة "فيروس كورونا المستجد" COVID-19، وهي محنة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل على مستوى العالم، حيث أثّر الإغلاق المفروض دوليًّا، وسياسة التباعد المتبعة على كل فئات المجتمع في كافة الأنشطة المجتمعية، وعلى الأنشطة الفنية والرياضية والاقتصادية في كل مناحي الحياة، وانعكس ذلك على الرؤى والإنتاجية الفنية واختلاف التقنيات، وكذلك أساليب العرض الحديثة لدى الفنانين في كافة أنحاء العالم.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإغلاق الجزئي والكلي في مختلف دول العالم أدى إلى حثَّ الفنانين على إعادة التفكير في أعمالهم وصياغتها، بل وتجربة أعمال وتقنيات وأفكار جديدة منبثقة من تجربة العزلة والتباعد، سواء عمليًّا نتيجة عدم توافر الخامات المعتادة لهم، أو نفسيًّا نتيجة تأثير تلك الظروف على حالتهم النفسية والفكرية.

وأضاف "الفقي" أن المعرض سعى لرصد انطباعات الفنانين عن شعورهم إزاء هذه الفترة، بهدف أن يشارك بعضنا بعضًا تجاربنا ومشاعرنا خلال هذه الفترة الحرجة، حيث إن جميع الأعمال الفنية المعروضة منتجة من المنزل من إنتاج الفنان الشخصي، وذلك في المجالات الرسم والتصوير، والتصميمات الجرافيكية، والتصوير الفوتوغرافي.

يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عمل فني، منهم 43 فنان مصري، و18 فنان أجنبي من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا، والنمسا.

وأتيح لكل فنان المشاركة بعمل واحد إلى أربعة أعمال بحد أقصى، ذلك في المقاسات المتاحة الآتية: 100×100 سم – 50×70 سم – 70×70 سم – 50×50 سم.

يستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر المقبل يوميًا من 9.00 صباحًا حتى 6:00 مساءاً ما عدا الجمعة والإجازات والعطلات الرسمية.