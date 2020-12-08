إزالة تعديات وتحرير 10 محاضر لمطاعم خرقت الإجراءات الوقائية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 5 غرف تم بناءها بدون ترخيص بعمارات بمساكن دمشير بمركز المنيا، كما تم ازالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الاراضي الزراعية بقرية طحا التابعة لمركز سمالوط.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية تونا الجبل، وتم ازالة حالة تعد بالبناء على اراضي املاك دولة بقرية الشيخ عبادة التابعة للمركز.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية داخل شوارع المدينة، للتأكد من مدي تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب المحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، خلال جولة ميدانية على بعض المطاعم والمقاهي والكافتيريات مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة مسافات التباعد داخل المطاعم والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود أجهزة قياس درجه الحرارة، بالإضافة لمراقبة وضبط السلع والمواد الغذائية بالأسواق.

وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بتحرير 10 محاضر لبعض المطاعم والمحال التجارية لوجود مخالفات متعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.