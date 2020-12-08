طقس الأربعاء مائل للدفء.. وشبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافيء على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أنَّ يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وأضاف الخبراء أنَّه تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13.

الإسكندرية 22 13.

وادي النطرون 22 13.

طنطا 22 13.

شبين الكوم 22 14.

دمنهور 22 14.

بلطيم 22 14.

مطروح 19 12.

السلوم 20 12.

سيوة 22 09.

بورسعيد 22 14.

دمياط 22 14.

الزقازيق 22 13.

المنصورة 22 13.

الإسماعيلية 22 13.

السويس 22 13.

العريش 23 12.

رفح 22 12.

رأس سدر 22 12.

نخل 22 06.

نويبع 25 16.

طابا 24 14.

كاترين 18 05.

الطور 24 15.

شرم الشيخ 26 16.

الغردقة 26 15.

مرسى علم 25 14.

الفيوم 23 11.

بني سويف 23 10.

المنيا 24 10.

أسيوط 25 10.

سوهاج 28 11.

قنا 28 11.

الأقصر 29 11.

أسوان 30 11.

إدفو 31 12.

أبوسمبل 31 13.

الوادي الجديد 28 10.

شلاتين 29 18.

أبو رماد 28 18.

حلايب 27 19.

رأس حدربة 27 19.