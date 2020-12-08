في حالة وجود شكوى.. أرقام "الواتس" لشركات المياه بجميع المحافظات
كتب:
سلامة عامر
01:55 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
شركات مياة الشرب تستقبل شكاوى المواطنين
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.
وتستعرض "الوطن" أرقام التليفونات "واتس" لجميع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، ليتمكن المواطن من تقديم الشكوى بيسر وسهولة، وهي كالتالي:
بني سويف
الواتس: 01272021558
الفيوم
الواتس: 01275358538
دمياط
الواتس: 01013019333
الغربية
الواتس: 01200366333
الشرقية
الواتس: 01205502086
كفر الشيخ
الواتس: 01118024447
الدقهلية
الواتس: 01002501115
البحيرة
الواتس: 01033050125
صرف الإسكندرية
الواتس: 01201175175
صرف القاهرة
الواتس: 01021059240
الجيزة
الواتس: 01221799777
مياة الإسكندرية
الواتس: 0121067877
مياه القاهرة
الواتس: 01206665125
أسوان
الواتس: 01274427769
قنا
الواتس: 01275118225
مطروح
الواتس: 01149807250
مدن القناة
الواتس: 01222221667
القليوبية
الواتس: 01200288880
البحر الأحمر
الواتس: 01001849993
سوهاج
الواتس: 01207125125
أسيوط
الواتس: 01206179891
سيناء
الواتس: 01090018320
الأقصر
الواتس: 01147999752
المنوفية
الواتس: 01220906668
المنيا
الواتس:01271269587
كما أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين، عن طريق تطبيق للهاتف المحمول، يتيح العديد من المزايا.
طريقة تحميل التطبيق:
- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي، والبحث عن "HCWW 125".
- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجات، كما أنه باللغة العربية.
- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.
- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.
- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.
- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.
- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى، هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.
- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى فعلت لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.
- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.
- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.