في حالة وجود شكوى.. أرقام "الواتس" لشركات المياه بجميع المحافظات

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وتستعرض "الوطن" أرقام التليفونات "واتس" لجميع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، ليتمكن المواطن من تقديم الشكوى بيسر وسهولة، وهي كالتالي:

بني سويف

الواتس: 01272021558

الفيوم

الواتس: 01275358538

دمياط

الواتس: 01013019333

الغربية

الواتس: 01200366333

الشرقية

الواتس: 01205502086

كفر الشيخ

الواتس: 01118024447

الدقهلية

الواتس: 01002501115

البحيرة

الواتس: 01033050125

صرف الإسكندرية

الواتس: 01201175175

صرف القاهرة

الواتس: 01021059240

الجيزة

الواتس: 01221799777

مياة الإسكندرية

الواتس: 0121067877

مياه القاهرة

الواتس: 01206665125

أسوان

الواتس: 01274427769

قنا

الواتس: 01275118225

مطروح

الواتس: 01149807250

مدن القناة

الواتس: 01222221667

القليوبية

الواتس: 01200288880

البحر الأحمر

الواتس: 01001849993

سوهاج

الواتس: 01207125125

أسيوط

الواتس: 01206179891

سيناء

الواتس: 01090018320

الأقصر

الواتس: 01147999752

المنوفية

الواتس: 01220906668

المنيا

الواتس:01271269587

كما أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين، عن طريق تطبيق للهاتف المحمول، يتيح العديد من المزايا.

طريقة تحميل التطبيق:

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي، والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجات، كما أنه باللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- يمكن إرفاق صور لشكل الشكوى، هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- بعد ذلك ستظهر رسالة أن الشكوى فعلت لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.