متى يستمر المتعافون من كورونا في تناول أدوية السيولة؟.. أطباء يجيبون

ضيق في التنفس وجلطات دموية لدى البعض في أماكن متفرقة بالجسد، آثار جانبية يشكو منها بعض المتعافين من فيروس كورونا، رغم مرور وقت من عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بعد إجراء المسحة التي تثبت التعافي.

ومع عودة الإصابات مجددا في الأيام الأخيرة، أطلق بعض المتعافين توصيات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الحذر من التعرض للجلطات بعد التعافي، وضرورة تناول أدوية السيولة بعد استشارة الطبيب لفترة معينة.

ما سبب تعرض بعض المتعافين للجلطات؟

تقول الدكتورة سارة الحديدي، طبيبة أمراض الصدر بجامعة حلوان: "طبيعي أن يحدث التهابات داخل النسيج الرئوي لمصابي كورونا، وبعد زوال الفيروس من الجسم قد تستمر تلك الالتهابات لفترة تتراوح من شهر إلى 6 شهور، بما يمنع دخول الأكسجين بشكل طبيعي للرئة، نتيجة الالتهاب وهو التفسير لشعور البعض بضيق النفس حتى بعد التعافي".

وأوضحت سارة الحديدي أن كورونا قد يترك أثار تتمثل في ضيق الشعب الهوائية، مشيرة في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أنه يوصى بالمتابعة الدورية مع الطبيب المعالج، وإجراء تحاليل D-dimer التي تكشف مستوى التجلط في الدم، ويمكن تناول بخاخ الأنف وموسعات شعب هوائية للمتعافي.

"تحاليل d dimer" مهمة لتحديد نسبة التجلط في الدم

من جهته، أوصى الدكتور محمد صلاح، أخصائي التحاليل بحميات إدفو، بإجراء تحاليل d dimer بعد التعافي من فيروس كورونا، للتأكد من عدم وجود جلطات بالدم إلى جانب الأشعة المقطعية على الصدر، مؤكدا في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه سواء كان متعافيا من العزل المنزلي أو المستشفى، فإن تحاليل d dimer ضرورية لمتابعة حالة المريض بعد التعافي؛ للتأكد من سلامته وعدم ظهور أعراض جانبية عليه بعد فترة.

شريف: ضروري متابعة المتعافين مع الطبيب المختص بعد التعافي

في السياق ذاته، قال الدكتور شريف كامل، مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، إنه لابد من متابعة المتعافين مع الطبيب المختص بعد التعافي، لتحديد مدى احتياج الشخص لتناول أدوية السيولة؛ لمنع الجلطات من عدمه.

وأكد الدكتور شريف في حديثه لـ"الوطن" ضرورة إجراء تحاليل الدم المعروفة بـ"d dimer"؛ فهي المسؤولة عن تحديد مدى احتياج الشخص لتناول أدوية السيولة من عدمه بعد التعافي من فيروس كورورنا.

وحذر مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، من الاستمرار في تناول أدوية السيولة دون حاجة أو استشارة الطبيب: "على أساس التحاليل وتوصية الدكتور بتتاخد أدوية السيولة لفترة معينة"، بحسب تعبيره.