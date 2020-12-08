ارتفاع مخصصات الدعم 60% خلال الربع الأول من 2020-2021

ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

وسجلت المصرفات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي نحو 336.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 33.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020 حين سجلت تحو 303.3 مليار جنيه.

وتوزعت المصروفات بين 78.7 مليار جنيه مقابل الأجور وتعويضات العاملين خلال الثلاثة أشهر بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي بينما سجلت قيمة شراء السلع والخدمات نحو 10.7 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدره 16.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير سجلت النفقات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 54.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 60% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي عندما سجلت نحو 34 مليار جنيه فقط.

بينما سجلت النفقات الموجهة إلى شراء الاصول غير المالية نحو 40 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 60%عن الفترة المقارنة من علام المالي الماضي حينما سجلت 25 مليار جنيه .

وبحسب التقرير بلغت قيمة الصادرات المصرية في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020 نحو 28.5 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الأكثر استيرادا للسلع المصرية بقيمة 10.1 مليار دولار بينما احتلت الدول العربية المركز الثاني بـ 6.1 مليار دولار فيما جاءت الدول الأسيوية غير العربية بـ 3.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت سلع مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار بينما حصلت الدول الأوربية من خارج الاتحاد الأوربي على نحو ملياري دولار من الصادرات المصرية بينما جاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز قبل الأخير حين تلقت سلع مصرية بقيمة 601 مليون دولار وحلت استراليا في المركز الأخير بقيمة 35 مليون دولار فقط.