رسميًا.. المعزول يطعن على قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك

أقام رئيس نادي الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقون، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020، بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، متضمنا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تضم 3 أعضاء، هم: القاضي "أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة"، والمحام العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين، ونظر دعوى هاني زادة علي القرار ذاته في نفس الجلسة.

وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة، أحالت المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

وأوضحت الوزارة أنه كلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وقال بيان لاحق صادر من وزارة الرياضة: "في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك نظرا لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شؤون النادي".