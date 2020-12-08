عمليات الأحزاب تشيد بانتخابات النواب.. وتنسيقية الشباب: كثافة بالتصويت

تابعت غرف عمليات الأحزاب، سير العملية الانتخابية فى يوميها الأول والثانى خلال عملية التصويت فى لجان جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التى جرت فى 13 محافظة هى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، لحسم 100 مقعد، وسط منافسة شرسة بين 200 مرشح.

وتعد جولة الإعادة هى المرحلة الأخيرة من انتخابات برلمان 2020، وذلك بعد حسم 467 مقعداً من البرلمان المقبل على مستوى القائمة والفردى حتى الآن، وتأجيل مقعد ديرمواس بمحافظة المنيا.وأكدت الأحزاب أن العملية الانتخابية، سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التى حافظت على نزاهة وسلامة العملية، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض المخالفات التى تمثلت فى خرق الصمت الانتخابى، من بعض مرشحى الفردى خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذى لا يُعد مؤثراً على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، خاصة أنه لم يتم رصد أى مخالفات داخل اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

«مستقبل وطن»: التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. و«الشعب الجمهورى»: إقبال كثيف فى جنوب سيناء والسويس

وأكدت «التنسيقية» ارتفاع كثافة التصويت، خصوصاً بعد فترة الراحة فى منتصف اليوم الأول، بالإضافة إلى وجود كثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية، سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التى حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، مطبقة فى ذلك المعايير الدولية المتّبعة فى هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،

وأكد متابعو «التنسيقية» فى المحافظات التى تجرى بها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، انتظام التصويت فى ثانى أيام الانتخابات.من جانبها، رصدت غرف عمليات حزب مستقبل وطن، بالمحافظات التى تجرى فيها الانتخابات، التزام المواطنين بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية التى شدّدت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووجّه بها مجلس الوزراء للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الغرف على وعى المواطنين وحرصهم على الوجود منذ الساعات الأولى، مع بدء عملية التصويت واهتمامهم بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم لدعم العملية الديمقراطية وإتمام مؤسسات الدولة التشريعية.

ورصدت غرف عمليات حزب الشعب الجمهورى، انتظام سير العملية الانتخابية، وتوافد كبير للناخبين على مدار ساعات الانتخابات، سواء فى اليوم الأول أو الثانى

حيث شهدت لجان محافظة جنوب سيناء توافداً من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، كم شهدت لجان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية توافداً كبيراً من المواطنين، وكذلك الحال فى لجان محافظة السويس التى شهدت طوابير من الناخبين، مؤكدة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.