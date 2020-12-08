فرحة أهالي سيناء بـ"يوم التصويت": إقبال غير مسبوق بانتخابات النواب

تشهد انتخابات شمال سيناء إقبالا غير مسبوق بجميع لجان الانتخابات فى دوائر المحافظة، حيث تزايدت الاعداد بشكل كبير فى العريش والشيخ زويد فى الدائرة الاولى، وايضا إقبال بشكل كبير فى بئر العبد وبالوظة فى الدائرة الثانية.فيما تباينت الرؤيا بين المرشحين الأربعة التى أظهرت النتائج الأولية اقترابها من البعضهذا وبدأ منذ ساعات الصباح الأولى أنصار مستقبل وطن فى العريش والشيخ زويد حشد أصواتها بشكل منظم عكس اليوم الاول، فيما قام أنصار المرشح ياسر عرابى العمل على إقناع الأهالى ضرورة الانتخاب.

وفى مدينة بئر العبد وصل أنصار المرشح الشيخ سلامة الرقيعى قادمين من الاسماعيلية والشرقية ممن يحق لهم الانتخابفيما لوحظ أن غالبية المرشحين من عنصر النساء والذين خرجت لأول مرة للانتخاباتقال الشيخ محمد الفواخيرى أحد أبناء قبيلة الفواخرية أن هناك مشاركة مجتمعية للانتخابات بشكل كثيف هى نتاج هدوء الأوضاع والسيطرة الأمنية التامة على مجريات الأمور.

وقال الشيخ صالح ابو رياش أن فتح الطرق المغلقة وهدوء الأوضاع هما السبب الرئيسي فى عملية الإقبال المتزايد،موضحا اننا لاول مرة مرة الإقبال الكثيف بهذا الشكل على لجان الانتخابات،وانه بالفعل عرس انتخابى غير مسبوق.

وقالت الحاجة سامية أحد السيدات المسنات،انها دائما تحضر الاستحقاقات الانتخابية ولكن هذه المرة التواجد يختلف لان المرشحين شخصان بنفس القوة فى خدمة الناس، سواء من خلال المساعدات التى يقدمونها أو الوعود الجادة لتشغيل الشباب والتى بدأت بالفعل فى الشركات الخاصة بالمرشحين.

وفى بئر العبد قامت نساء قبيلة الدواغرة بتحضير الغداء للضيوف القادمين من المحافظات الأخرى لمؤازرة مرشح القبيلة،والذين قدموا من مسافة ٨٠كم لانتخاب ابن القليلة والعودة.

قال صابر غانم أحد أبناء قبيلة البياضية أن قبيلة الدواغرة مشهورة بالتماسك القبلى فيما بينهم،وان أفراد القبيلة يأتون من محافظة أخرى لدعم ابن القبيلة هذا ليس غريبا عليهم.فيما رفض غالبية الأهالى التقاط الصور أثناء طوابير الانتخابات ،موضحين أن المنع بسبب تواجد النساء فى الطوابير،مما يرونه غريبا على عادات وتقاليد المجتمع.