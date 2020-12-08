انطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بجامعة أسيوط

انطلقت فاعليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، اليوم، والتي ينظمها مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة بالتعاون مع هيئة "بلان انترناشونال ايجبت" للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انطلاق الحملة جاء في اليوم الأول من المدة الزمنية المقررة والممتدة على مدار 16 يوم لمناهضة العنف والتمييز ضد المراة بمشاركة 125 من طلبة من مختلف كليات الجامعة وأكد الدكتور شحاتة على اهتمام الجامعة بقضايا المراة فى ظل الاهتمام الذى توليه القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقضايا المراة ومناهضة العنف والتمييز ضد المراة بكافة صوره وأشكاله ,مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية لدعم حقوق المراة ونشر ثقافة منع التمييز والعنف ضد المراة .

وأوضح أسامة شهدي، مسئول برنامج ميدانى بهيئة بلان انترناشونال ايجبت ان انشطة الحملة لهذا العام شملت العديد من الفاعليات منها سلسلة ندوات بعدد من الكليات منها كلية الحقوق" العيادة القانونية ",كلية التربية النوعية ,كلية التربية ,كلية الخدمة الاجتماعية والمبنى الادارى بالجامعة بالإضافة إلى يومين رياضيين بكلية التربية الرياضية استهدف 100 طالبة للتعرف على آليات الدفاع عن النفس فى المواقف المختلفة، كما تضمنت فاعليات إطلاق الحملة تنظيم عرض لأهم الشخصيات المصرية التي أثرت في التاريخ والحياة المصرية، وتضمت الفاعليات أيضاً احتفال بيوم لذوى الإعاقة من الأطفال يوم 3 ديسمبر الجاري لدعم شخصياتهم وتشجيعهم وتم عمل مسابقة فنية لتحفيز الطالبات والتوعية بمجالات حقوق الإنسان بشكل عام واليات وأشكال مناهضة العنف "حملة حقك لمناهضة التحرش

من جهة اخرى، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على عقد الندوات التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلي رفع الوعي لدي الطلاب مضيفاً ان الهدف هو التعريف بكيفية مواجهة أمراض الأورام وفيروس كورونا المستجد و الطرق الصحية السليمة للوقاية من هذا الفيروس، وأن تفعيل الندوات التوعوية أمر هام وضروري في الوقت الحالي لتحقيق استفادة لدي أكبر عدد من الأفراد .

وأشادت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجهد الذي تبذله كليتي الزراعة والتربية للطفولة المبكرة في تنظيم مثل هذه الندوات وذلك خلال مشاركتها في ندوة توعوية شاركت الكليتان في تنظيمها بعنوان "سلامة الغذاء و الوجبة السريعة و علاقتها بالإصابة بالأورام وفيروس كورونا" بحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة و الدكتورة ماجدة هاشم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة , و الدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ومنسق الندوة, و الدكتور بلبل رمضان رئيس قسم علوم و تكنولوجيا الأغذية , والدكتور عادل علي تمام رئيس قسم الألبان، إلى جانب السادة وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس بهما والعاملين بكلية التربية للطفولة المبكرة وطالبات الكلية ومدرسات من بعض دور رياض الأطفال.