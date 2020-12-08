الصين تستدعي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في بكين

استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في بكين احتجاجا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولا صينيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل .

وأعلنت الصين الإثنين الماضى فرض عقوبات على 4 من مسؤولي المنظمات غير الحكومية الأمريكية، كإجراء مضاد للتحركات الأمريكية إزاء منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إنّ العقوبات تم فرضها على هؤلاء الأشخاص جاءت بسبب ما وصفته بـ"تصرفاتهم الشريرة" المتعلقة بهونج كونج، مشيرة إلى أنّه سيتم منعهم من دخول الصين.