الأعلى للصوفية: نلتزم بالتباعد والإجراءات الاحترازية

عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، اجتماعها السنوي مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية، وذلك للتباحث حول الأوضاع الصوفية في ظل الظروف الراهنة وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية في الثلث الأخير من الاحتفال بمولد سيدنا الحسين.

وقال أحمد قنديل المتحدث الرسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، في بيان للمشيخة إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية ناقش كافة الأمور مع وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بجميع المحافظات وذلك للوقوف على التطورات وذلك بمقر المشيخة العامة الجديد وسط ترديد قصائد المديح.

وبحسب قنديل فإن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوي لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية.

وحرص شيخ مشايخ الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع وسط الإجراءات الاحترازية للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد.

تعليمات الصوفية مع الموجة الثانية لكورونا.. لا موالد أو حضرات

وأعلنت الطرق الصوفية حالة الطوارئ، مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، وشدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وإرجاء الاحتفالات الدينية والموالد التي تنظمها الطرق الصوفية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المصريين من الأمراض، خاصة فيروس كورونا.

وناشد المجلس أبناء الطرق الصوفية الذين يقدر عددهم بـ80 طريقة، بالالتزام بالإجراءات ومنع التجمعات، من باب المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية، وإرجاء الاحتفالات الدينية والموالد الصوفية، وأنّ الطرق الصوفية في مقدمة الصفوف للقيام بأي مهام لحماية الوطن من أي مكروه.

مستشار الطرق الصوفية: مخطط لعودة الحضرات في أماكن مفتوحة

بدوره، قال أحمد قنديل المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنّه لا توجد حضرات تقام بشكل رسمي، وأنّ المشيخة العامة للطرق الصوفية والطرق كافة، ملتزمة بتعليمات الدولة الخاصة بمنع التباعد والتشديد على الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنّ المشيخة ستتخذ إجراءات ضد أي فعاليات غير رسمية، سواء كانت حضرات أو تجمعات.

وقال قنديل، لـ"الوطن"، إنّ المشيخة اليوم تعمل على وضع مخطط لعودة الحضرات وستقدمه إلى لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، بعد التشاور مع الطرق الصوفية، والرأي الذي سيتم التوافق عليه سيعرض على لجنة إدارة الأزمة، ويشمل المخطط أن تكون الحضرات في مكان مفتوح للتهوية، ويكون هناك مشرف في كل طريقة على الحضرات، مهمته تنفيذ الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات وتعقيم وتطهير المكان.

وشدد مستشار الصوفية على عدم وجود أي تجمعات صوفية رسمية، مضيفا: "تم إلغاء موكب المولد النبوي وإلغاء مولد السنة الهجرية، وحال وجود أي فعاليات غير رسمية يتخذ ضدها قرارات، فلا بد وأن نتعاون جميعا للمرور من المرحلة الصعبة لهذا الفيروس باعتبار التجمعات إحدى وسائل نشر الفيروس".