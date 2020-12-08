عضو الشيوخ عن هيومن رايتس: تسعى لتوفير غطاء سياسي للجماعات الإرهابية

قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، إنه ليس غريبا أو جديدا على منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومديرها التنفيذي كينيث روث، الهجوم غير المبرر على مصر، وإلصاق الأكاذيب والوشايات باسم حقوق الإنسان، بها وبقيادتها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم: "الغريب أنه لم يجب على سؤال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الفرنسي ماكرون، الخاص بشأن كم منظمة أو جمعية تشكو من نظام حقوق الإنسان في مصر؟، فلم يجب أحدهم على هذا السؤال حتى الآن، ولكن ظهر توجه هيومن رايتس، صراحة عندما قامت بإرفاق رابط لتقرير إخباري عن الزيارة والقمة المصرية الفرنسية من موقع الجزيرة المعروف اتجاهه ضد مصر والداعم للجماعات الإرهابية، ووصفه للدولة المصرية ودفاعها عن أرضها في سيناء بجرائم الحرب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ووصفه لمحاكمة المعتدين وسافكي الدماء وارتكاب الجرائم الإرهابية والمتطرفة، بالاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين".

وقال الهضيبي، إن تصريحات ممثل هيومن رايتس، اعتراف صريح وواضح بدعم منظمته للتطرف والإرهاب ومحاولة إعطائهم غطاء سياسيا لارتكاب جرائمهم في حق الشعب المصري، وهو ما لن نسمح به أبدًا، وسيظل الشعب لافظًا رافضًا لتلك الجماعات متحدًا في مواجهتها مدافعًا عن أرضه وعرضه، صامدًا في وجه الباطل، حاميًا لتراب وطنه.