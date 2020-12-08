مخرج "ميلوديا المورفين" يكشف الفرق بين نسخة 2016 ونسخة 2020

قال المخرج المغربي هشام آمال، إن فيلم "ميلوديا المورفين" الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 لهذا العام، هو نسخة جديدة ومختلفة عن فيلمه السابق الذي يحمل نفس الاسم وسبق عرضه قبل 4 سنوات.

وأوضح المخرج المغربي هشام آمال، في تصريحات صحفية، أنه تمت إعادة كتابة وتصوير ومونتاج مشاهد جديدة وإضافتها للنسخة القديمة، ليخرج بفيلم جديد أطول من حيث مدة العرض، وبناء عليه يكون الفيلم المشارك في المسابقة العربية، هو فيلم جديد في عرضه العالمي الأول، وليس نفس الفيلم الذي سبق عرضه في 2016.

وحسب بيان صادر عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، تمت الإشارة لذلك في السيرة الذاتية للمخرج المغربي هشام آمال الموجودة في كتالوج الدورة الـ 42.

فيلم "ميلوديا المورفين" تدور أحداثه، حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث، وهل ما يستدعيه الإنسان هو حقا ما يذكره أم ما يريد أن يكون قد حدث بالفعل! هل يتبدل الإنسان حين يفقد جزءًا من ذاكرته؟ هل يعيد بناء أخطائه بنفس الدقة؟ هل يمكن له أن يفقد مواهبه ويكتسي بشك حول ذاته وحقيقة وجودها؟

فيلم "ميلوديا المورفين" مغامرة سرد بها الكثير من جرأة التجريب وشجاعة تفتيت الزمن والواقع والخوض في دوامة من الصعب أن يتلمس عبرها المشاهد الحدود بين الواقع والوهم لكن يظل ألمها حقيقيا وأسئلتها تلدغ دون توقف.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 برئاسة محمد حفظي يوم الجمعة الماضي، وتم تكريم الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد بجائزة الإبداع، وتكريم منى زكي بجائزة التميز للفنانة فاتن حمامة.