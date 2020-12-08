تزايد أعداد الناخبين أمام لجان التصويت بالغربية.. والحشد بـ"توك توك"

تزايد أعداد الناخبين أمام لجان التصويت بمجلس النواب بمحافظة الغربية، اليوم، حيث حرصوا على الوقوف في طوابير مرتدين الماسكات والكمامات الطبية للإدلاء بأصواتهم، إيمانًا بالعرس الديمقراطي لاختيار مرشحهم المحتمل أسفل قبه البرلمان.

كما استخدم أرباب الأسر وسيله نقل جماعية لأفرادهم بواسطة مركبة "توك توك " وسيارات "ميكروباص"، لحشد أفرادهم أمام صناديق الاقتراع قبل إغلاق التصويت في الموعد الثاني من مرحلة جولة الإعادة يومي 7، و8 ديسمبر.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تابع منذ الصباح الباكر فتح اللجان الانتخابية باليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب2020، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ ممثل وزارة الدفاع، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية.

وتتابع غرفة العمليات، فتح اللجان في مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين وكذلك تواجد كافة المستشارين بجميع اللجان وعدم وجود أي مشاكل، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وعددها 12غرفة عمليات فرعية.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحًا فرديًا على 14 مقعدا في 1159 لجنة فرعية داخل 661 مقر انتخابي.