"السنباطي": أتعرض لحملة تشهير شرسة وأحتفظ بحق الرد في وقته

نشرت حملة المرشح عمرو السنباطي بيانا رسميا، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "تعرض المرشح النيابي عمرو السنباطي وحملته لحملة تشهير شرسة، عارية تماما من الصحة، وبها الكثير من تشويه الحقائق، ومحاولة النيل من سمعته أثناء فترة حرجة في الانتخابات البرلمانية".

وتابعت: قابل "السنباطي" وحملته الأمر، بالكثير من الصبر والحكمة، بما يتناسب مع مركزه كمرشح لعضوية البرلمان المصري، مؤكدا أن تركيزه الأساسي على العمل والتواصل الدائم مع أهل الدائرة وعدم رد الإساءة.

وأضافت: احتفظ عمرو السنباطي بحق الرد في وقته وبالطريقة التي تتسم مع مبادئه وأخلاقه خاصة وأن منافسته سيدة تخوض مجال الانتخابات لأول مرة، كما أن كل الاتهامات عارية تماما من الصحة، ما زاد من إصراره على ضبط النفس والتريث لأطول فترة ممكنة من الوقت.

واتخذ المرشح البرلماني عمرو السنباطي، أمس، أول إجراء قانوني، وتحرير محضر سب وقذف ضد المرشحة المنافسة لما قامت به من حملة تشهير ممنهجة اختتمتها باتهامه بنشر الفساد وشراء الأصوات الانتخابية وقيامها بالتعدي على أحد مؤيديه باليد أمس وهو ما رفضه السنباطي وأصر على الإجراء منعا للمزيد من التعدي على مؤيديه وعدم الاحترام.

واختتم: ويدعو عمرو السنباطي مؤيديه، إلى التعبير عن دعم الديمقراطية والرقي والتحضر في التعبير عن الرأي، من خلال المشاركة في الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع.

كما تتقدم "الحملة"، بجزيل الشكر للآلاف من المؤيدين الذين تواصلوا معنا وتضامنوا معنا من خلال رسائل التشجيع والتقدير والتي كان لها عظيم الأثر في رفع الروح المعنوية لجميع أفراد الحملة في هذا الوقت المهم. لكم منا كل حب وتحية واحترام.