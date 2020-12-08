إصابة 4 أفراد بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

أصيب 4 أفراد بينهم طفلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي خط 13 بناحية بلتان بطوخ، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء فخر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على خط 13 بنطاق بلتان بطوخ.

انتقل اللواء عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة لخط 13 بنطاق بلتان بطوخ في الرياح التوفيقي بسبب السرعة الزائدة.

وتبين إصابة 4 أفراد بينهم طفلة وتم نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، وجرى رفع أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت طوخ شهدت منذ أيام إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بطريق " طوخ _ شبين القناطر"، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الدير التابعة لمركز طوخ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى وبنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بانقلاب سيارة مبكروباص، على طريق شبين القناطر طوخ، وعلى الفور انتقل المقدم محمو إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة من قائده، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الفور.

وتبين إصابة 4 أشخاص، وهم "رشا ج م" 28سنة شبين القناطر خلع بالكتف الأيسر، و"محمد إ م" 30سنة شبين القناطر جرح بالرأس، وتم نقلهما لمستشفى شبين القناطر المركزى، كما ت نقل "محمد م م" 33 سنة شبين القناطر كسر بالساعد الأيمن، و"محمود ا ع"، 43 سنة شبين القناطر كدمات وسحجات لمستشفي جامعة بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.