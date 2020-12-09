"تعليم الجيزة": "ننتظر تقدم ولي أمر التلميذة حياة بشكوى وسنحقق فيها"

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مكتبه مفتوح لأي ولي أمر، وإذا كان لديه أي شكوى يتم التحقق فيها.

وأشار "حجازي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أنه في انتظار ولي أمر التلميذة حياة فتحي فريدة، بمدرسة رايزينج ستارز، أن تحضر لمكتبه وتتقدم بشكوى وسيتم إجراء تحقيق فيها، مؤكدا أنه إذا ثبتت صحتها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وكانت ولي أمر التلميذة تقدمت بشكوى لنجدة الطفل، بعد تعرض ابنتها لواقعة ضرب وليّ الذراع من مُعلمة داخل الفصل، ومنع التلميذة من دخول دورة المياه؛ بسبب تقديم والدتها شكوى في الإدارة التعليمية بالجيزة، على حد قولها.

وقالت ولي الأمر في شكواها، إن مدرسة اللغة الإنجليزية اعتدت بدنيا على طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات ونصف، بلي ذراعيها لافتة إلى أنها عندما ذكرت ابنتها ما جرى معها ذهبت إلى المدرسة، وطلبت مقابلة المدير، ولكنهم رفضوا وطلبوا منها مغادرة مبنى المدرسة، على وعد بالتحقيق في الواقعة صباح اليوم التالي.