استطلاع "الوطن".. 92% يوافقون على منع التجمعات و59% يرفضون إغلاق دور العبادة

كشف استطلاع للرأي أجرته "الوطن" عبر بوابتها الإلكترونية، عن موافقة 92.4% من المشاركين على "منع التجمعات والفعاليات لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، بينما رفض 4.4% منعها من الأساس، ولم يؤكد 3.2 موافقتهم أو رفضهم.

وأظهر الاستطلاع، رفض 59.1% من المشاركين لإغلاق دور العبادة بهدف مواجهة الفيروس، فيما أكد 24.3 موافقتهم، ولم يحسم الأمر 16.7%.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، في أحدث بيان بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و19 حالة وفاة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

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