السفير الأمريكي لـ"الوطن": أحاول أن أكون سفيرا لكل مصر الغنية بتراثها

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إنه حرص منذ توليه منصبه كسفير للولايات المتحدة بمصر منذ عام تقريبا، أن يسافر عبر مصر، وأن يكون سفيرا لكل المناطق، وليس العاصمة، موضحا: "لذا سافرت للإسماعيلية وسيوة والأقصر والإسكندرية أكثر من مرة، وأكثر الأشياء صعوبة خلال عام الكورونا هو أنه أعاقني عن تنفيذ ما خططت له من السفر بمصر؛ للتعرف أكثر على ثقافتها وتراثها".

وأضاف السفير الأمريكي في تصربحات خاصة لـ"الوطن": "بالطبع قلت الأنشطة الثقافية خلال 2020، وحتى مشاركتنا بمهرجان القاهرة السينمائي كانت أقل من العام الماضي".

وأعرب جوناثان كوهين، عن فخره بمشاركة السفارة الأمريكية في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أن ذلك تتيح التواصل بين صانعي الأفلام في مصر والولايات المتحدة.

كان السفير الأمريكي قد شارك في حفل توزيع جوائز أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثالثة، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مشاركة السفارة بالمهرجان خلال شركة فيلم "إندبندنت" ومبادرة الشرق الأوسط الإعلامية؛ إذ نظمت ورش عمل وفعاليات أخرى بالمشاركة مع "أيام القاهرة لصناعة السينما"، موجها التهنئة لصناع السينما المشاركين في "أيام القاهرة" على مشروعاتهم.

وأكد جوناثان كوهين مواصلة السفارة الأمريكية التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، معربا عن سعادته لتقديم جائزتين خلال الحفل الختامي لأيام القاهرة لصناعة السينما.

ومنحت السفارة الأمريكية وشركة فيلم إندبندنت للمرة الأولى هذا العام جائزة إقامة افتراضية لاثنين من صانعي الأفلام المصريين، كما استضافت مبادرة أعلام الشرق الأوسط منتدى القاهرة التلفزيوني كجزء من أيام القاهرة لصناعة السينما.

واختارت المبادرة 11 مشروعا تلفزيونيا عربيا منها 3 من مصر؛ لتكون جزءا من برنامج إرشاد وتطوير بقيادة خبراء التلفزيون الأمريكيين؛ إذ جرى من خلال سلسلة من ورش العمل تجهيز صانعي المحتوى التلفزيوني المختارين لتطوير مشروعهم لعرضه على منتجي التلفزيون المحليين والدوليين، فضلا عن المنصات والمشترين العرب والعالميين.