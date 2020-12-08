حسان يحصل على 1016 صوتا مقابل 575 لأبو بريك بجنوب سيناء

أظهرت نتائج الفرز الأولية لأصوات الناخبين داخل ثلاث لجان في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية بجنوب سيناء، عن حصول المرشح غريب حسان "مستقل"، على 1016 صوتًا، بينما حصل منافسه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن على 575 صوتًا.

ففي لجنة رقم "1 " حصل المرشح غريب حسان على 291 صوتًا، و حصل حميد ابوبريك على 168 صوتًا، و15 صوت باطل، بينما في لجنة رقم " 3 " حصل المرشح غريب حسان على 406 صوتًا، وحصل حميد ابوبريك على 226 صوتًا، و 30 صوتا باطل، وفي لجنة رقم "4" حصل غريب حسان على 409 صوتا، بينما حصل حميد أبوبريك على 231 صوتا، و 20 صوتا باطلا.

وبدأت أعمال الفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة جنوب سيناء، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن " رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.