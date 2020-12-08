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جوهر يحصل على 1046 صوتا مقابل 699 صوتا لفليفل بدائرة طلخا بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
10:31 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
فرز الأصوات

فرز الأصوات

أظهرت نتائج أولية لـ5 لجان في دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين، وذلك في اللجان أرقام "9 و 68 و 49 و 53 و 55".

وحصل المرشح السيد الخضر جوهر، مستقل، علي 1046 صوتا، والنائب بسام فليفل ، علي 699 صوتا، ووليد شوقي، علي 551 صوتا، ورضا غاز علي 276 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة،  وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها  42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل  699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم  1426 لجنة انتخابية فرعية.

وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت  نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.

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