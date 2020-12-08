وزير الخارجية: الاستفزازات بشرق المتوسط تمثل خطورة على مصر وحلفائها

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي بشأن مدى قوة العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء الاستفزازات التركية في منطقة شرق المتوسط، وذلك خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض من العاصمة الفرنسية باريس، على شاشة "TeN".

وقال شكري، إن التطورات في الوقت الراهن والاستفزازات المتكررة لزعزة الاستقرار في منقطة شرق المتوسط واستغلال الاضطراب القائم في مواضع عديدة سواء قضية الهجرة غير الشرعية أو الأوضاع في ليبيا لبث مزيد من الاضطراب أو دفع بعناصر إرهابية لتوظيفها لأغراض سياسية كلها تمثل خطورة على أمن واستقرار مصر وأيضًا شركائها في شمال المتوسط.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن فرنسا بدورها الهام ووجودها الكثيف واهتمامتها بهذه المنطقة تحتم أن يكون هناك تنسيق وثيق بين مصر وفرنسا لاحتواء هذه التوترات والعمل على استعادة الاستقرار والبعد عن أعمال تؤدي إلى مزيد من النشاط الغير مرغوب فيه ويكون له تداعياته على استقرار شعوب المنطقة ويؤدي إلى تبديد مقدراتها.