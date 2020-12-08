أحمد علي يحصد 11 ألفا و299 صوتا مقابل 9 آلاف و959 لهاشم بكفر الشيخ

أظهرت نتائج أولية في الدائرة الثانية والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تقدم علي أحمد علي مرشح التحالف الوطني عن حزب الشعب الجمهوري في 24 لجنة انتخابية، حيث حصل على 11 ألفا و299، بينما حصل المرشح المستقل محمد هاشم على 9 آلاف و959، والمستقلان ماهر المصري على 8 آلاف و669، ومحمد مفتاح 5 آلاف و272 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث استقبل 801 لجنة فرعية، الناخبين وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الأخيرة، توافدا من المواطنين للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية وذلك تأكيدا على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق.

كما شهدت اللجان، زحام أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.