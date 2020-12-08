التعلب يحصل 1455 صوتا مقابل 988 لعبد الواحد بقويسنا بالمنوفية

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب بدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، تقدم عبدالحكيم تعلب المرشح المستقل، بعد فرز عدد 4 لجان بقريتي الروضة وكفر الحمادية.

وحصل عبدالحكيم التعلب علي 1455 صوتا، بينما حصل هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب والمرشح عن حزب مستقبل وطن، علي 988 صوتا، فيما حصل عصمت زايد عضو مجلس النواب الحالي علي 755 صوتا، بينما حصل العميد محمد حمدي علي 677 صوتا.

وبدأت مساء اليوم، عملية فرز أصوات الناخبين في لجان انتخابات محافظة المنوفية الستة، بعد انتهاء التصويت في تمام الساعه التاسعة، فيما أغلقت عدد من اللجان التي يتواجد فيها المرشحين الباب أمام دخول أشخاص جدد مع الإبقاء علي المصوتين داخل تلك اللجان للتصويت .

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، استمرار عملها لحين إنتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة .

وشهد محيط لجان الإنتخابات تواجد أمني مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، استعدادا لاستقبال الناخبين في إنتخابات مجلس النواب بالمحافظة .