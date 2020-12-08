الحداد يحصل على 3530 صوتا مقابل 3186 لنور الدين بالدقهلية

أظهرت عملية الحصر لعدد 7 لجان في دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين، وذلك في اللجان أرقام "40 و 44 و 31 و 56 و 98 و 32 و97".

وحصل المرشح محمد خالد نور الدين مرشح حزب مستقبل وطن، علي 3186 صوتا، وخالد الحداد مستقل ، على 3530 صوتا، وأحمد سعد الله الهواري، مستقل، 1556 صوتا ، وعماد حمدي الحديدي، مستقل ، 1236 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.