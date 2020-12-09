مع زيادة إصابات كورونا.. تعرف على تكلفة إنشاء جيم صغير بالمنزل

مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وزيادة أعداد الإصابة بالفيروس المستجد، يتراجع الكثير من محبي الذهاب إلى المراكز الرياضية الصحية "الجيم" عن الذهاب تأثرا بمخاوف الإصابة بالفيروس، ما يجعلهم يلجأون إلى شراء أبرز وأهم الأجهزة التي يتم استخدامها بكثرة حتى تساعدهم على أداء التمارين الرياضية، دون التكاسل عنها.

ويعد جهاز المشي ورفع الأثقال وتمارين البطن ودراجة التمرين البضاوي وأجهزة تمارين عضلة الفخذين من أبرز الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا لكونها تساعد على حرق الدهون بشكل سريع، كما يساعد على مرونة عضلات الجسم وتخسيس الوزن الزائد، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أجهزة الجيم التي يمكن توفيرها في المنزل الموجوده في الأسواق، كالتالي:

أسعار المشايات الكهربائية

مشاية كهربائية 110كجم: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسرعة 110 كجم بين 3 آلاف و3500 جنيها.

مشاية كهربائية 12.8 كيلومتر في الساعة: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسرعة 12.8 كيلو متر في الساعة بين 4 آلاف و4500 جنيه.

مشاية كهربائية بسعة 3.5 حصان: يتراوح سعر المشاية الكهربائية بسعة 3.5 حصان بين 5500 و6 آلاف جنيه.

مشاية كهربائية بسعة 110 كجم متعددة الاستخدام: يتراوح سعرها بين 6500 و 7آلاف جنيه.

مشاية كهربائية ذات شاشة ذكية 130 كيلوجرام: يتراوح سعر المشاية الكهربائية ذات شاشة ذكية 130 كيلوجرام بين 11500 و12 ألف جنيه.

مشاية كهربائية 140 كجم: يتراوح سعر المشاية الكهربائية ذات سرعة 140 كجم بين 24 و26 ألف جنيها.

أجهزة أخرى يمكن توفيرها في المنزل

جهاز تمارين البطن: يتراوح سعر جهاز تمارين البطن بين 1200جنيها ويصل حتى 1500 جنيها.

دراجة التمرين بشكل بيضاوي: يتراوح سعر جهاز دراجة التمرين بشكل بيضاوي بين 9 آلاف جنيها ويصل حتى 10 آلاف جنيها.

السوستة الرياضية لتمرين البطن والأرداف: يتراوح سعر السوستة الرياضية لتمرين البطن والأرداف بين 150جنيها و 250 جنيها.

سوستة تمرين الصدر والذراعين: يتراوح سعر سوستة تمرين الصدر والذراعين بين 165 جنيها، ويصل إلى 270 جنيها.