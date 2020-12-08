ضياء الدين داوود يحصد 121 صوتا مقابل 87 لبصل في لجنة 117 بدمياط

أظهرت نتائج الفرز الأولية لعدد من اللجان الفرعية بدائرة دمياط حصول ضياء الدين داوود، على 121 صوتا باللجنة رقم 117 بمدرسة محمد حسن الزيات بينما حصل ضياء بصل على 87 صوتا وحصل أيمن رخا على 46 صوتا.

أما لجنة 124 لغات ضياء داوود 302 وأيمن رخا 70 و ضياء بصل 63 ولجنة 15 الشيخ ضرغام الإعدادية ضياء داوود 343 أيمن رخا 240 أبو هندية 143 لجنة 149 المعهد الأزهري في دمياط حصل ضياء بصل على 288 صوت يليه ضياء داوود 284 لجنة.