فودة يحصد 2914 صوتا والشرقاوي 2802 في لجنة 14 ببندر المنصورة

أظهرت عملية الحصر لعدد 14 لجنة في دائرة بندر المنصورة "الدائرة الأولي" بمحافظة الدقهلية في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين، وذلك في اللجان أرقام "10 و 11 و 3 و 69 و 60 و 7 و 115 و 85 و 12 و 68 و 83 و 9 و 8 ".

وحصل المرشح وحيد فودة مرشح حزب مستقبل وطن، علي 2914 صوتا، والنائب أحمد الشرقاوي مستقل علي 2802 صوتا، ونبيل أبو وردة، مستقل، علي 2065 صوتا، ومحمد بسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري، علي 1847 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها 42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية.

وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.